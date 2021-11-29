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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA! Ekim ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı Son dakika haberleri
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Ekim ayında ihracat yüzde 20.1, ithalat yüzde 12. 8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12.8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi.

SON DAKİKA! Ekim ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı Son dakika haberleri
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat %12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 33.9, İTHALAT YÜZDE 22.5 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat %22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EKİM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 19.8, İTHALAT YÜZDE 5.9 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında %19,8 artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,9 artarak 15 milyar 611 milyon dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,0 artarak 36 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %118,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA YÜZDE 40.1 AZALDI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında %87,8 iken, 2021 Ekim ayında %93,5'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 15.9 AZALDI

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim döneminde %77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde %84,3'e yükseldi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ekim 2021

EKİM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 95.0 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

EKİM AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 79.4 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ekim ayında ara mallarının payı %79,4, sermaye mallarının payı %12,0 ve tüketim mallarının payı %8,6 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %76,9, sermaye mallarının payı %13,4 ve tüketim mallarının payı %9,5 oldu.

EKİM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17 milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 306 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 2.2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %2,2, ithalat %1,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %24,3, ithalat %15,9 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2.7 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7'dir. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,8'dir. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,3'tür. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2021 YILI EKİM AYINDA 19 MİLYAR 831 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2021 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolar, ithalat %15,3 artarak 21 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %23,4 azalarak 2 milyar 309 milyon dolardan, 1 milyar 769 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında %87,7 iken, 2021 Ekim ayında %91,8'e yükseldi.

İHRACAT 2021 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 172 MİLYAR 303 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon dolardan, 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim döneminde %76,2 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,1'e yükseldi.

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