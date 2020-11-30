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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 135 milyar 617 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 175 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Ekim ayında yüzde 6,3 artarak 15 milyar 457 milyon dolardan, 16 milyar 428 milyon dolara yükseldi.



Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 artarak 13 milyar 425 milyon dolardan, 15 milyar 599 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34.4 ARTTI



Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim ayında yüzde 90,3 iken, 2020 Ekim ayında yüzde 88,0'a geriledi.



Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 76,2 artarak 22 milyar 858 milyon dolardan, 40 milyar 272 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ekim döneminde yüzde 86,7 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,1'e geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.



Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ekim ayında ara mallarının payı yüzde 69,6, sermaye mallarının payı yüzde 18,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.

İthalatta, 2020 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 74,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,7 oldu.

ALMANYA İLK SIRADA



Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 620 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 966 milyon dolar ile Irak, 964 milyon dolar ile ABD, 904 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 34,3'ünü oluşturdu.



Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 893 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 40 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 196 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 208 milyon dolar ile Irak ve 6 milyar 429 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'ünü oluşturdu.





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 6,9 arttı, ithalat yüzde 4,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,7, ithalat ise yüzde 11,4 arttı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür.



Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,6'dır. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2'dir.