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HaberlerParaSon dakika... Ekim ayı ödemeler dengesi istatistikleri yayımlandı

Ekimde 1.5 milyar dolar cari fazla verildi

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu

Son dakika
HABERTURK.COM

Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında 1 milyar 549 milyon dolar dolar cari fazla verildi. Analist beklentisi ekimde 1.65 milyar dolar cari fazla verilmesi yönündeydi. Ekim ayı verisiyle beraber 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde verilen fazla ise 4 milyar 819 milyon doları buldu. Geçen yılın aynı döneminde 26 milyar 675 milyon dolar açık verilmişti. 

DIŞ TİCARET AÇIĞI ETKİLİ OLDU

Ekim ayında cari işlemler fazlası, bir önceki yılın ekim ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili olmuştur" denildi.

 (milyon dolar)2018 Ocak-Ekim2019 Ekim2019 Ocak-Ekim
CARİ İŞLEMLER HESABI-26.6751.5494.819
      İhracat144.33516.457150.431
      İthalat184.89317.381164.440
      Mal Dengesi-40.558-924-14.009
      Hizmet Gelirleri42.2275.18746.571
      Hizmet Giderleri19.1821.77218.344
      Mal ve Hizmet Dengesi-17.5132.49114.218
      Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.9604925.046
      Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler14.6311.56615.296
      Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-27.1841.4173.968
      İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler509132851
SERMAYE HESABI64-122
FİNANS HESABI5.6221311.171
      Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.1543172.320
      Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.4237657.066
      Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.706-4473.644
      Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-1.316-3.1761.389
         Hisse Senetleri-1.397-49262
         Borç Senetleri81-2.6841.327
      Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi15.041-2.5309.400
         Merkez Bankası000
         Genel Hükümet2612
         Bankalar12.214-3.9155.904
         Diğer Sektörler2.8011.3843.494
      Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.172-3805.738
         Merkez Bankası5.1042545
         Genel Hükümet-666-27-1.063
         Bankalar-7.126-1.143-2.457
         Diğer Sektörler7.8607888.713
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-32.2331.4173.670
NET HATA VE NOKSAN17.0764542.450
GENEL DENGE15.157-1.871-6.120
REZERV VARLIKLAR-15.1571.8716.120
      Resmi Rezervler-15.1571.8716.120
      Uluslararası Para Fonu Kredileri000

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası verilerine göre ekim ayında altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın ekim ayına göre 700 milyon dolar azalarak 5 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımlarında ise 2 milyar 729 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.

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