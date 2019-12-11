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Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında 1 milyar 549 milyon dolar dolar cari fazla verildi. Analist beklentisi ekimde 1.65 milyar dolar cari fazla verilmesi yönündeydi. Ekim ayı verisiyle beraber 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde verilen fazla ise 4 milyar 819 milyon doları buldu. Geçen yılın aynı döneminde 26 milyar 675 milyon dolar açık verilmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ETKİLİ OLDU

Ekim ayında cari işlemler fazlası, bir önceki yılın ekim ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili olmuştur" denildi.

(milyon dolar) 2018 Ocak-Ekim 2019 Ekim 2019 Ocak-Ekim CARİ İŞLEMLER HESABI -26.675 1.549 4.819 İhracat 144.335 16.457 150.431 İthalat 184.893 17.381 164.440 Mal Dengesi -40.558 -924 -14.009 Hizmet Gelirleri 42.227 5.187 46.571 Hizmet Giderleri 19.182 1.772 18.344 Mal ve Hizmet Dengesi -17.513 2.491 14.218 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.960 492 5.046 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 14.631 1.566 15.296 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -27.184 1.417 3.968 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 509 132 851 SERMAYE HESABI 64 -1 22 FİNANS HESABI 5.622 131 1.171 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.154 317 2.320 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.423 765 7.066 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.706 -447 3.644 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.316 -3.176 1.389 Hisse Senetleri -1.397 -492 62 Borç Senetleri 81 -2.684 1.327 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 15.041 -2.530 9.400 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet 26 1 2 Bankalar 12.214 -3.915 5.904 Diğer Sektörler 2.801 1.384 3.494 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.172 -380 5.738 Merkez Bankası 5.104 2 545 Genel Hükümet -666 -27 -1.063 Bankalar -7.126 -1.143 -2.457 Diğer Sektörler 7.860 788 8.713 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -32.233 1.417 3.670 NET HATA VE NOKSAN 17.076 454 2.450 GENEL DENGE 15.157 -1.871 -6.120 REZERV VARLIKLAR -15.157 1.871 6.120 Resmi Rezervler -15.157 1.871 6.120 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası verilerine göre ekim ayında altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın ekim ayına göre 700 milyon dolar azalarak 5 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımlarında ise 2 milyar 729 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.