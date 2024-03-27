31 Mart seçimlerine kısa bir süre kalan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum arasında "köfte" polemiği devam ediyor.

Kurum, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen ile Büyükada'da AK Nokta'ya ziyarette bulundu. Kurum, daha sonra CHP seçim standını da ziyaret ederek, "Allah kolaylık versin." dedi. Ardından Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak" dedi.