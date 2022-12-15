Ekrem İmamoğlu kararı: Neler yaşandı, kim ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca İmamoğlu halkında Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı.
Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.
AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE'DE AÇIKLAMALAR
İBB Başkanı İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Saraçhane'deki İBB binası önünde açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu konuşmasında, "Bu akşam burada buluşmanın temel sebebi yaşadığımız büyük hukuksuzluk. Hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer genel başkanımız bizimle beraber. Değerli başkanım sayın Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın (bugün) 6'lı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız" ifadelerine yer verdi.
Toplanan kalabalığa hitap eden İYİ parti lideri Akşener de, "Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var, demokrasiye duyulan korku var, millet iradesine duyulan korku var" dedi. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın (bugün) saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Altılı masa liderleri de karar sonrası açıklama yaptı.
AK PARTİ'DEN KARARA İLK YORUMLAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay hapis kararının yankıları sürüyor. Kararla ilgili bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, "Hiçbir makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası hakkında açıklama yaptı. Turan, "Yerel mahkemenin kararı var. Biz bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan açıklamalar yapmasın, meydanlarda yarış yapalım" dedi. Daha sonra Habertürk'e bağlanan AK Partili Turan, "Yargı işini yapmaya devam etsin. İşin istinaf, temyiz boyutu var. Bugün beraat karar verilseydi tarafsız mahkeme denilecekti, bu doğru yaklaşım değil" diye konuştu.
BIDEN VE DIŞ BASINDA KARAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yasağı cezası almasının ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'a kritik bir demeç verdi. Başkanlık ofisi, 'karardan derin bir hayal kırıklığı yaşadığını' bildirdi.
Diğer yandan Reuters haber ajansı, Washington Post ve Wall Street Journal, eleştirmenlere dayandırdığı haberlerinde mahkemenin verdiği kararın seçimlere etkisine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını Habertürk TV'de hukukçular değerlendirdi. Prof. Sözüer, "Tüm bu süreç sonunda kendisine 'ahmak' kelimesi kullanıldı. Bir kişi onu suçlarsa o da aynı kelimeyle karşılık verirse bu eleştiri hakkıdır. Bu süreçte ise bu durumu kötüye kullanalım siyasi yasak getirelim dediler" derken, Prof. Şen de "Sayın İmamoğlu kaldığı yerden devam edecek. İstinaf yolu var, temyiz yolu var. Bunlar bu ülkenin kanayan yaralarıdır. Ben bugün beraat bekliyordum" ifadelerini kullandı.
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