        Ela Rümeysa Cebeci, tahliye edildi

        Ela Rümeysa Cebeci, tahliye edildi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci cezaevinden 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 20:46 Güncelleme:
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ‘ev hapsi’ şartıyla tahliye edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

        19 Aralık 2025 tarihinde adliyede ifade verdikten sonra Cebeci, hakkındaki ek deliller doğrultusunda ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan’ sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan Cebeci, 4 ay sonra ‘ev hapsi’ şartıyla tahliye edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
