Evelyn Hernandez - Bebeği ölü doğan ve 'cinayet davasında' yargılanan El Salvadorlu kadın beraat etti

Elazığ'ın merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Fatih Mahallesi'nde, iddiaya göre, tarlada çalışan işçileri almak için, işçilere çavuşluk yapan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın yaşadığı eve giden Ö.C. ile aralarında husumet bulunan M.Ş. karşılaştı. Yaşanan tartışmada M.Ş. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak ateş etti. Olayda araya girmeye çalışan Kebire Atanmaz vuruldu.





MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için kadının cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

JANDARMA, 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında M.Ş. ve Ö.C'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.