İngiltere'den korkutan iddia! 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, 2016'da futbol hayatına nokta koyan ve bir süredir depresyonda olan Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği öne sürüldü! İddiaya göre 34 yaşındaki eski futbolcu, Londra'nın kuzeyindeki evinde ölü bulundu.

ARALIK 2017'DE DEPRESYON GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra profesyonel futbol oynamaktan uzak kalan Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini dile getirmişti. İngiltere basınına konuşan Eboue, "İntiharın eşiğindeyim. Tanrı’nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir" demişti.

GALATASARAY YARDIM ELİ UZATMIŞTI

Uzun süre oynadığı Arsenal'in bulunduğu Kuzey Londra’da yaşamını sürdüren Eboue’ye Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yardımda bulundupu kaydedilmiş ve 35 yaşındaki eski futbolcuya altyapıda görev verildiği ifade edilmişti. Eski eşiyle yaşadığı boşanma sürecinde mal varlığının neredeyse tamamını yitirmişti.

GEÇEN AY GÖZALTINA ALINMIŞTI

Londra Metropolitan Polisi, geçen ay yaptığı açıklama ile Emmanuel Eboue'nin Enfield'daki bir kundaklama olayı nedeniyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

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