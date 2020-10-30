Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği,

Konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.