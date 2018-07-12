Aydın-İzmir yolundaki trafik kazasında aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar-senarist Emrah Serbes bugün son kez hakim karşısına çıkıyor. Geçen mayıs ayındaki duruşmada savcı mütalaasını vermiş ve Emrah Serbes'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.
Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre kaza 22 Eylül 2017'de saat 04.30 sıralarında İzmir-Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak taklalar atan otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik (51) ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
KAZAYI ARKADAŞI ÜSTLENDİ
Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık soruşturmanın genişletilmesi ve yeni delillerin toplanmasına karar verdi. Delillerin toplandığı süreçte Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU:SERBES KUSURLU
Soruşturma sürerken hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi.
22.5 YIL HAPSİ İSTENDİ
Yazar Emrah Serbes hakkında hazırlanan iddianamede, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca Serbes'in üç yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da talep etti. Kaza sırasında Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
ÖZÜR DİLEDİ
Mayıs ayında yapılan duruşmuda, sanık Emrah Serbes savunmasında olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden olduğunu belirten Emrah Serbes, şöyle dedi:
"Ömür boyunca bu yükü taşıyacağım. Hızım 130 kilometreden fazla değildi. Yağıştan sonra hızımı düşürdüm. Öndeki araca arka sağ tekerlekten çarptım. Ortadan çarpsaydım bu kadar savrulmazdım. Yeşil reçeteli ilaç kullanmadım. Dikkat dağınıklığı problemim olduğu için aldığım ilaç var. Ben o ilacı sabah 11.00'de aldım. Kaza ertesi sabah oldu. İlacım araç kullanmaya mani değildir. Aksine dikkat toplayıcıdır, uyuşturmaz. Ailemde kalp hastalığı vardır. Aspirin kullanırım. Kenan'ın 'İlaç kullanırken gördüm' dediği odur. Olay günü alkol kullanmadım. Kazanın nedeni alkol değildir. Asli kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Bu kaza kesinlikle benim yüzümden olmuştur. Yol kaygan ve eğimliydi. Önümdeki aracı rampanın arkasından gördüm. Cezam neyse çekmeye razıyım. Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden oldum. Avukatımın söylediği söz nedeniyle çok üzgünüm. Kesinlikle yanlış anlaşıldı. Ben işçi çocuğuyum. Bu hususta çok üzgünüm. Posta gazetesine yazdığım mektup o psikolojiyle yazılmış bir mektuptu. Basın delilleri yok ettiğimi söylediği için yazılmış bir mektuptu. Teslim olmamın bir oyun olduğu söyleniyordu. Olay günü teslim olsaydım keşke. Özür diliyorum. Bana 'sorumsuz, bencil, bir aile senin yüzünden yok oldu' diyebilirsiniz ama bana 'Alkollü ve ilacın kontrolü altındaydı' diyemezsiniz. Ne söyleseler yeridir. Onların yüzüne bakmaya yüzüm yok. Cezam neyse verin. Cezamı çekmeye razıyım."
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Duruşmada mütalaasını veren savcı iddianamede olduğu gibi Emrah Serbes'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca Kenan Doğru için de 2 yıla kadar hapis cezası istedi.
BUGÜN KARAR BEKLENİYOR
Bugün İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.15'te başlayacak duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.
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