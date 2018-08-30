Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'yi dün görevinden ayrılmaya götüren olayın perde arkasında ilginç bir detay vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’de piyasalar kapalıyken bu haber Reuters'ten dünyaya duyuruldu. İstifa haberi yurtdışındaki sığ işlem hacmi olan TL piyasalarında kurda dalgalanmaya neden oldu. Oysa bu bir istifa değil yeni bir yapılanma planı için ‘teknik' bir görevden ayrılmaydı.



Edinilen bilgilere göre Kilimci önce Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenecek sonrasında da Emlakbank’ın yeniden yapılanmasında da katkı sağlayacak.



Emlak Bankası, başta konut sektörü olmak üzere alternatif noktalardan finansman ihtiyacı olan sektörlere özel ilgiye odaklanacak. Cari açığın azaltılması anlamında yatırım yapacak şirketlere de destek vermek amacıyla hizmet edecek.

Peki bu görevden ayrılmanın perde arkasında hangi gelişmeler yaşandı?



Bu ayrılma kararında Kilimci’nin piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar sonrasında alınması gereken acil tedbirler konusundaki öneri ve uyarılarının da etkili olduğu konuşulanlar arasında. Zira Kilimci, Bakan Berat Albayrak’ın Merkez Bankası yöneticileri ile yaptığı toplantıda banka olarak alınan aksiyonlarda zaman zaman geç kalındığını ve daha cevval davranmaları gerektiğini ifade etti. Sonrasında ise Bakan Albayrak’ın Kilimci’nin sergilediği tutumu takdirle karşıladığı ancak ayrılma kararı yerine Kilimci'den yeni bir görev üstlenmesini istediği ileri sürüldü.

KİLİMCİ NE YENİLİKLER GETİRDİ?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Kilci, Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamış, iş hayatına Pamukbank’ta başlamıştı. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yaparken 2013’te Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmış, 2016’da da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına getirilmişti.



Çin başta olmak üzere İran ve Katar ile para takas işlemlerinin başlamasının ardındaki isim olan Kilimci, döviz borçlusu firmaların ilk kez veri altına alınması, Türk Lirası uzlaşması döviz satışı, cevherden üretilen altınların rezerve alınması gibi Merkez Bankası’ndaki birçok yeniliğin adımını atmıştı. Ülkelerin kendi para birimleri ile ticaret yapmasına dönük çalışmaları da yürütüyordu. Kilimci aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Merkez Bankaları platformunun Genel Sekreterliği görevini de yürütüyordu.

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