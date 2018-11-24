Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sahada alınan ağır bir sonuçtan sonra konuşmanın çok kolay olmadığını söyledi. İstemedikleri bir sonuç olduğunu belirten Sağlam, “Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Yaşadığımız sıkıntılardan sonra böyle bir sonuç biziz biraz daha üzdü. İçtenlikle ve inanarak söylüyorum, Kayserispor camiası şehriyle şehrin oluşturduğu bütünlük ve gücüyle bu sıkıntılı dönemi aşacaktır. Hem gücü hem de tecrübesi var. Maçı yorumlamak çok doğru değil. Gereksiz kalıyor ama şunu söylemek istiyorum. Belki de birazdan soracaksınız. Bu işin bazı sorumluları var, olayın buraya gelmesiyle alakalı. Biz başarıyı da paylaşan insanız, başarısızlıkta da herkes üzerine düşen sorumluluğu almak zorunda. Biz de sorumluluğun bilincinde insan olarak bu konuyla alakalı başkanımızla oturup konuşacağız” dedi.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Konuşmasına taraftarlardan özür dileyerek devam eden Sağlam, “Kayserispor'un menfaati neyi gerektiriyorsa onu ortaya koyacağız ve yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben taraftarımızdan camiamızdan bu sonuç için özür diliyorum. Onları fazlasıyla üzdük zaten” diye konuştu.
"İSTİFA ETMEDİM"
Bir gazetecinin “Hakkınızda istifa söylentileri var” sorusu üzerine Ertuğrul Sağlam, “İstifa etmedim. Başkanla oturup değerlendireceğiz. Daha oturmadık durum değerlendirmesi yapmadık. Bir oturalım şöyle sağlıklı bir şekilde. Şu anda maçın sıkıntısı da üzerimizde. Sağlıklı bir kafayla ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Sorumluluğun bilincinde bir insan olarak bu işte bizim de bir sorumluluğumuz var. Dolaysıya yapılması gereken bir şey varsa da yaparız. Kayseri’nin geleceğiyle alakalı alınacak bir karar Kayseri’nin faydasına olursa kesin alırız. Biz buraya gelirken başkanımız yönetimimizin teklifiyle geldik, anlaştık. Ne başkanımıza, ne yönetimimize böyle bir saygısızlık yapmayız ama şunu herkes bilsin biz üzerimize düşen sorumluluğu alırız” ifadelerini kullandı.
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