Erzurum'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden 1i öldü, diğeri yaralandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı
Giriş: 05.03.2026 - 12:11 Güncelleme:
OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
N.B. idaresindeki kamyonet, yoğun tipinin etkili olduğu Karasu Mahallesi mevkisinde Mehmet Arslan'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin kepçesinin yolu açmasıyla kaza yerine ulaştı.Sürücülerden Arslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
