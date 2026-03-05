Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Erzurum'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden 1i öldü, diğeri yaralandı

        Erzurum'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden 1i öldü, diğeri yaralandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı

        Giriş: 05.03.2026 - 12:11
        Tipi kazaya neden oldu: 1 ölü

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        N.B. idaresindeki kamyonet, yoğun tipinin etkili olduğu Karasu Mahallesi mevkisinde Mehmet Arslan'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin kepçesinin yolu açmasıyla kaza yerine ulaştı.Sürücülerden Arslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı: 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı. 22'si tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. (DHA)

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
