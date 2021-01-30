1 kişiyi 15 kişi silah ve kılıçla kovaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Esenyurt'ta ellerinde silah ve kılıç olan 15 kişi terör estirdi! - HABERLER
ABONE OL

Esenyurt'ta ellerinde silah ve kılıç olan 15 kişi terör estirdi!

Esenyurt'ta ellerinde silah ve kılıç olan 15 kişilik gruptan kaçan kişi bir binaya sığındı. Şüpheliler kaçan kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar ile kaçan kişiyi koruyan mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Silahlı ve kılıçlı kavga polisler tarafından sonlandırılırken olayda biri kılıçla olmak üzere iki kişi yaralandı.

SON DAKİKA! Esenyurt'ta ellerinde silah ve kılıç olan 15 kişi terör estirdi! - HABERLER
1 kişiyi 15 kişi silah ve kılıçla kovaladı
0:00 / 0:00
DHA

Olay saat 15.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 2270 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ellerinde kılıç ve silah olan yaklaşık 15 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir sebepten bir kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden elinde pompalı olan bir kişi ateş açtı. Saldırganlardan kaçan kişi bir binaya sığındı.

Mahalle sakinleri kaçan kişiyi korumak için evlerine alırken, saldırganlar binanın içine girerek kapıları kırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin saldırganlara karşı koyması üzerine kavga çıktı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYE GELDİ

Olay yerine özel harekat da dahil olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin gelmesiyle saldırganlar kaçmaya başladı. Polis kaçan saldırganlardan iki kişiyi yakalarken, boş bir arazide, kavgada kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi.

"POMPALIYLA SALDIRIYA UĞRADIK"

Kaçan kişiyi binaya alanlardan biri, "Biz balkondaydık. Pompalıyla ateş ederek çocuğu kovaladılar. Biz balkondan bağırdık binaya gel diye. Kurtaralım diye biz onu binaya aldık. Eğer biz o çocuğu binaya almasaydık öldürmüşlerdi. Biz içeriye aldık diye binaya saldırıp kapıları kırmaya çalıştılar. Komşularımızı darp ettiler. Bildiğiniz pompalıyla saldırıya uğradık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu acıya yürek dayanmaz! Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
GÜNDEMBu acıya yürek dayanmaz! Ailesini kazada kaybetti
Yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi - haberler
GÜNDEMYaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi
ÖLÜM ÇİZGİSİ! Son dakika: Bayıldı rayların üzerine düştü!
GÜNDEMBayıldı rayların üzerine düştü!
Afrika zirvesi! SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme!
Kabine ne zaman toplanacak? Son dakika: Tarih belli oldu!
GÜNDEMKabine toplantısında hangi kararların alınması ...
SANKİ BOMBA! Son dakika haberleR: Öyle bir patladı ki!
GÜNDEMAkılalmaz görüntü! Öyle bir patladı ki!
DİRENİŞ! Son dakika haberler: Gaspçıya şok! Gaspçıya teslim olmadı!
GÜNDEMGaspçıya şok! Cesur İtalyan!
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? MSÜ başvuru ekranı ve MSÜ sınavı 2021 ücreti
GÜNDEMMSÜ sınavı 2021 başvuru ekranı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Kilis'te hastane ziyareti
GÜNDEMAB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Kilis'te hastane ...
YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması
GÜNDEMYÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması