İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Eren Erdem'in terör örgütüne yardımdan aldığı 4 yıl iki ay hapis cezası, İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onaylandı ancak, infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.
Erdem 1. Yargı paketindeki düzenleme çerçevesinde Yargıtay yolu açık olmaz üzere tahliye edilmesine karar verildi.
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