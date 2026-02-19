Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir’de üst geçidin beton blokuna çarpan otomobilde hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Eskişehir’de üst geçidin beton blokuna çarpan otomobilde hayatını kaybetti

        Eskişehir'de bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin beton blokuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 14:59 Güncelleme: 19.02.2026 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşıyıcı bloka çarpan araçta öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir’de otomobilin üst geçidinin beton blokuna çarptığı kazada sürücü ağır yaralanırken, yanındaki Yaşar Akça (56) hayatını kaybetti.

        TAŞIYICI BETON BLOKUNA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde meydana geldi. Vedat Kılıçarslan’ın (47) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp önce refüje ardından üst geçidin taşıyıcı beton blokuna çarptı.

        ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

        Kazada sürücü Kılıçarslan ile yanındaki Yaşar Akça, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇTAN ÇIKARDI

        Kılıçarslan ve Akça, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaşar Akça, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan çocuk yakalandı

        Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm