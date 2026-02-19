Eskişehir’de üst geçidin beton blokuna çarpan otomobilde hayatını kaybetti
Eskişehir'de bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin beton blokuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Eskişehir’de otomobilin üst geçidinin beton blokuna çarptığı kazada sürücü ağır yaralanırken, yanındaki Yaşar Akça (56) hayatını kaybetti.
TAŞIYICI BETON BLOKUNA ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde meydana geldi. Vedat Kılıçarslan’ın (47) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp önce refüje ardından üst geçidin taşıyıcı beton blokuna çarptı.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Kazada sürücü Kılıçarslan ile yanındaki Yaşar Akça, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇTAN ÇIKARDI
Kılıçarslan ve Akça, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaşar Akça, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.