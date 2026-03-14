Euroleague'de haftanın MVP'si Cedi Osman

Euroleague'de 31. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un evinde Zalgiris Kaunas'u 92-88 mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen milli basketbolcu Cedi Osman, haftanın MVP'si seçildi.

Cedi, mücadelede 24 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.

30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanırken, Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas'tan sonra bu sezon MVP ödülünü elde eden Panathinaikoslu 3. basketbolcu oldu.