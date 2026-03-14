        Euroleague'de haftanın MVP'si Cedi Osman - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de haftanın MVP'si Cedi Osman

        Euroleague'de 31. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Haftanın MVP'si Cedi Osman

        Euroleague'de 31. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu.

        Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un evinde Zalgiris Kaunas'u 92-88 mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen milli basketbolcu Cedi Osman, haftanın MVP'si seçildi.

        Cedi, mücadelede 24 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.

        30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanırken, Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas'tan sonra bu sezon MVP ödülünü elde eden Panathinaikoslu 3. basketbolcu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

        Doğa Koleji öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Gazze'de kum fırtınası
        Gazze'de kum fırtınası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları