Transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'da flaş gelişme yaşandı!
Monaco'nun Ligue 1'de oynayacağı Metz maçının kadrosuna dahil edilen ve yedekler arasında olduğu duyurulan Falcao, maçtan kısa süre önce kadrodan çıkarıldı!
Fransa basınında yer alan habere göre Falcao, maç öncesindeki antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.
Galatasaray adına Falcao'nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.
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