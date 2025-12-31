Habertürk
        Son dakika: Feci kaza! otomobil uçurumdan dereye düştü

        Feci kaza! otomobil uçurumdan dereye düştü

        Fethiye'de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan dereye düşerken, yağmur altında yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:01
        Fethiye’de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan dereye düşerken, yağmur altında yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre, Taşyaka Mahallesi Adliye lojmanları yolunda M.E. isimli sürücünün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan dere içerisine yuvarlandı.

        SEDYE VE MERDİVEN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

        Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yağmur altında zorlu şartlarda yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonucunda, araçta bulunan sürücü sedye ve merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

