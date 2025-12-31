Fethiye’de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan dereye düşerken, yağmur altında yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre, Taşyaka Mahallesi Adliye lojmanları yolunda M.E. isimli sürücünün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan dere içerisine yuvarlandı.

SEDYE VE MERDİVEN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yağmur altında zorlu şartlarda yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonucunda, araçta bulunan sürücü sedye ve merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.