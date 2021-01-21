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Son dakika haberler... Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Çocuklarını rehin aldı!

İstanbul Esenyurt'ta sıcak saatler yaşandı. İlçede bir şahıs çocuklarını bıçakla rehin aldı. Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri iki çocuğu kurtarırken, baba ise gözaltına alındı

Son dakika: Feci olay! Çocuklarını rehin aldı - Haberler
Feci olay! Çocuklarını rehin aldı
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AA

Esenyurt'ta eşinin geri gelmesi için iki çocuğunu evde rehin alan bir kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

AA'da yer alan habere göre, ilçede oturan Ferit Y, kendisini terk eden eşinin geri gelmesi için küçük yaştaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri, zanlının evinin önüne geldi. Giriş kattaki evinin penceresinden elindeki bıçağı gösteren zanlı, eşi geri gelmezse evini yakacağını söyledi.

Bu sırada polis ekipleri, teslim olmayan Ferit Y'yi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren müzakere sonucu ikna olmayan Ferit Y, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi.

Ferit Y, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan evde bulunan çocuklar, dışarıda bekleyen annelerine sarıldıktan sonra sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa bindirildi.

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