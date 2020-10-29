Feci yangın! 1 bebek öldü, 2 çocuk yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Kentte bir sitede 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, 2 yaşındaki Kağan ve 4 yaşındaki Koray Kaplan yaralandı.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı 3 kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.