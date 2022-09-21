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Haberler Para Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı
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Fed faiz kararını açıkladı

Fed 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece son 3 toplantısında da 75 baz puanlık artırım kararı almış oldu. Karar metninde artırımların devamının gelmesinin beklendiği belirtilirken Fed Başkanı Jerome Powell para politikası duruşlarının ekonomik durgunluğa yol açıp açmayacağını bilmediklerini ifade etti. Fiyat istikrarını sağlamanın uzun vadede maksimum istihdam hedefine ve durağan fiyatlara ulaşmak için zaruri olduğunu belirten Powell "İşin tamamlandığına emin olana kadar devam edeceğiz" dedi

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı
Fed seriye devam etti
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HABERTURK.COM

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.

Piyasa beklentisi ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırım gelmesi yönündeydi ancak 100 baz puanlık artırım ihtimali de beklentiler dahilindeydi. Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşması üzerine Fed'in daha önce öngörülenden daha şahin bir duruş sergileyebileceği ifade ediliyordu.

Fed son olarak temmuz ayında da politika faizini 75 baz puan artırmıştı. Böylece son 5 toplantıda toplamda 300 baz puanlık artırım kararı almış oldu. Son 3 toplantıda ise üst üste 75 baz puanlık artırım kararı aldı.

Fed noktasal grafikte 2022 sonu politika faizi oranı medyan tahmini yüzde 4.4 oldu.

DEVAMININ GELMESİ BEKLENİYOR

Fed tarafından yayımlanan karar metninde Komitenin, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdam hedefine ulaşmayı amaçladığı belirtildi. Komitenin hedef aralıkta artışların devam etmesinin uygun olacağını tahmin ettiği ifade edildi.

Açıklamada "Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının insani ve ekonomik zorluklara yol açtığı vurgulanan metinde "Savaş ve ilgili olaylar enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratıyor ve küresel ekonomi üzerinde etkili oluyor. Komite enflasyon risklerine karşı son derece dikkatlidir" ifadeleri yer aldı.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Fed bunun yanında işsizlik oranı beklentilerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre 2022 için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3.7'den yüzde 3.8'e, 2023 beklentisi yüzde 3.9'dan yüzde 4.4'e, 2024 beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 4.4'e yükseldi.

'YETERİNCE KISITLAYICI' OLMASINI İSTİYOR

Faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu yüzde 2'ye düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirtti. Fed'in faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı olmasını istediğini vurgulayan Powell "Para politikası duruşumuz fiyat istikrarını sağlamaya yöneliktir" dedi.

Para politikasının kısıtlayıcı seviyeye gelmesi ve bir süre orada kalması gerektiğini belirten Powell önümüzdeki dönemde işgücü piyasalarında bir gevşeme yaşanabileceğini söyledi.

Fiyat istikrarını sağlamanın uzun vadede maksimum istihdam hedefine ve durağan fiyatlara ulaşmak için zaruri olduğunu belirten Powell "İşin tamamlandığına emin olana kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Powell Fed'in para politikası duruşunun ekonomik durgunluğa yol açıp açmayacağını bilmediklerini ifade etti. Konut fiyat artışlarındaki yavaşlamanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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