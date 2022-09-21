Emekli zammı ne kadar olacak?

Fed sonrası dolarda son durum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dolar/TL'de Fed'in faiz kararı öncesinde gün içinde 18.34 görülse de piyasa kapanışına doğru düşüş yaşanmıştı.

Dolar Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı öncesi 18.32 lira civarında seyrediyordu. Kararın ardından ilk anda 18.32-18.33 aralığındaki seyrine devam etti. Ardından 18.33 liranın üzerini gördü. Ancak daha sonra bu seviyenin altına çekildi.

Euro/dolar ise bugün karar öncesi yüzde 1'e yakın düşerek 0.9866'ya kadar gerilemişti. Kararın ardından düşüş yüzde 1.3'ü aştı ve Euro/dolar 0.9813'ü gördü.

BEKLENTİYE PARALEL

Piyasa beklentisi ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırım gelmesi yönündeydi ancak 100 baz puanlık artırım ihtimali de beklentiler dahilindeydi. Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşması üzerine Fed'in daha önce öngörülenden daha şahin bir duruş sergileyebileceği ifade ediliyordu.