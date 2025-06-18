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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten ayrılık kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten ayrılık kararı!

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Eylül ayı itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:37
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        F.Bahçe'de Erol Bilecik'ten ayrılık kararı!
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        Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Eylül ayında Fenerbahçe'deki görevinden ayrılacağını açıkladı.

        İşte Erol Bilecik'in açıklamasının tamamı:

        "Kamuoyunda şahsım ve kulübümüz hakkında gündeme gelen iddialar sebebiyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

        Kurban Bayramı öncesinde Sayın Başkanımız ve Sayın Genel Sekreterimize gönderdiğim kişisel nitelikli e-postam, ahlaka ve hukuka aykırı yöntemlerle bilişim suçu işlenerek ele geçirilmiş ve kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu e-postamın esas alıcıları dışında üçüncü kişilere kazara gönderilmesi söz konusu değildir.

        Sadece üç kişi arasında geçen bu özel yazışmanın izinsiz elde edilip yayımlanması, Türk Ceza Kanunu’na göre ağır yaptırımları olan bir suçtur. Bu çerçevede:

        • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi suçlara karşı tüm yasal haklarımı en kararlı biçimde kullanacağım.

        • Suçunu alenen itiraf eden kişiler hakkında da avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulundum; dosya yüce Türk yargısının önüne çıkacaktır.

        • Hukukun üstünlüğüne olan inancım gereği, bu saldırılara aynı yollarla karşılık vermeyeceğim; ancak suç teşkil eden eylemlerin faillerinin mutlaka adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağım.

        Sayın Başkanımızla ilişkimiz, uzun yıllara dayanan samimi bir dostluk üzerine kuruludur. Yönetim kurulunda birlikte görev yapmaya başladığımız ilk günden bu yana bu samimiyetten asla taviz vermedik. Ne var ki, son dönemde şahsıma ve aileme yöneltilen; belirli odaklar tarafından körüklenen hakaret ve iftiralar, artık kulübümüzün menfaatlerine zarar verecek bir boyuta ulaşmıştır. Kendilerini "muhalefet" olarak tanımlayan bu organize faaliyet, her gün yeni bir yöneticiyi hedef alarak aylardır süregelen bir linç kampanyası yürütmektedir. Bu girişimlerin asıl amacının Fenerbahçe değerlerini savunmak değil, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’u yıkmak olduğu artık herkes tarafından açıkça görülmektedir.

        PFDK gelişmelerinin yaşandığı gün bu servisin yapılması, bu saldırıyı organize edenlerin uzun vadeli ve stratejik kötülük amacıyla hareket ettiklerini ve esas hedeflerinin mevcut Fenerbahçe yönetimine mümkün olan her türlü zarar vermek olduğunu açıkça göstermektedir.

        Kıymetli Fenerbahçeliler,

        Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza Eylül ayında görevimi bırakma irademi bu e-postayı yazmadan önce zaten bildirmiştim. Bu süre zarfında, Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve Eylül ayı içerisinde görevimi resmen sonlandıracağım.

        Fenerbahçe’ye hizmet, hayatımın en kıymetli sorumluluklarından biri olmuştur. Yedi yıl boyunca bu büyük camiaya olan bağlılığımdan hiç ödün vermedim. Bundan sonraki hayatımda da bu değerlerime bağlı kalacağım.

        Ben bir Fenerbahçeliyim. 63 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da Fenerbahçe’yi tüm kalbimle desteklemek benim için en büyük onur ve ayrıcalık olacaktır.

        Bu süreçte birlikte yol yürümekten onur duyduğum, başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, sporcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, camiamızın aynı hedefe doğru birlikte yürüdüğümüz her bir ferdine yürekten ve sonsuz teşekkür ederim."

        NELER YAŞANDI?

        Erol Bilecik hakkında geçtiğimiz günlerde çıkan bir haber gündem yaratmıştı. Söz konusu haberde; Bilecik'in seçim döneminde Ali Koç'a gönderdiği bir elektronik postada, Aziz Yıldırım hakkındaki sert ifadeleri dikkat çekmişti. Fenerbahçeli taraftarlar da Aziz Yıldırım'a yönelik ifadeleri nedeniyle Bilecik'e tepki göstermişti.

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