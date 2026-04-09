        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 69 - Real Madrid: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 69 - Real Madrid: 74 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 37. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 69-74 kaybetti ve üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 09.04.2026 - 22:49 Güncelleme:
        F.Bahçe Beko sonunu getiremedi!

        EuroLeague'in 37’nci haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk ettiği maçtan 69-74 mağlup ayrıldı.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadeleyi Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya) ve Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetti. Fenerbahçe Beko maça; Melli, Horton-Tucker, Tarık Biberoviç, Jantunen ve Hall ilk 5’iyle çıkarken Real Madrid ise; Campazzo, Okeke, Hezonja, Tavares, Feliz ilk 5’iyle parkeye çıktı.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ve dengeli bir skorla devam eden ilk periyodun son 25 saniyesine 19-19 beraberlikle girilirken Bonzie Colson’un girmeyen son saniye üçlüğünde potadan seken topu tipleyen Nicola Melli takımını 21-19 öne geçirdi ve ilk çeyrek skorunu ilan etti. 2’nci periyoda Silva’nın pota altı sayısıyla başlayan Fenerbahçe Beko çeyreğin ilk 2 dakikasında 8 sayı üreterek rakibini mola almaya zorladı. Bu dakikadan sonra savunma direncini kaybeden Fenerbahçe Beko, ilk yarının bitimine 5.57 kala farkın 1 sayıya kadar inmesine engel olamadı:29-28. Ardından konuk ekip Tavares’in basketiyle skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-30. Fenerbahçe Beko son 1 dakikasına 40-34 geride girdiği ilk yarıdan bu skorla geride ayrıldı.

        2’nci yarıya Melli’nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko uzun süre rakibini yakalamaya çalıştığı çeyreğin bitimine 2.51 kala Boston’un basketiyle skora dengeyi getirmeyi başardı: 51-51. Sarı-lacivertli takım çeyrek bitimine 2.08 kala Melli’nin 3 sayılık basketiyle öne geçti: 54-51. Skoru koruyan Fenerbahçe Beko son periyoda 58-54 önde girdi.

        Son periyotta skoru dengelemeye çalışan konuk ekip maçın bitimine 5.56 kala Lyles’ın bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 60-60. Son dakikaları büyük çekişmeyle geçen maçın son 1 dakikasına 72-66 geride giren Fenerbahçe Beko maçtan 69-74 mağlup ayrıldı.

        BAŞKAN SARAN MAÇI NBA AVRUPA HEYETİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran maçı NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou ve beraberindeki heyetle birlikte salonda takip etti.

        11 Mart taslağına dikkat!