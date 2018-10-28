Fenerbahçe, Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 gibi bir skorla mağlup olmasının ardından acil toplanan sarı-lacivertli yönetim, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdi. Maç esnasında da Sportif Direktör Comolli ile görüşen Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi önemli bir karara imza attı.



Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2018

3. GOLDE BİLETİ KESİLDİ

Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Ankaragücü, El Kabir'in ayağından 3. golü buldu ve bu golün ardından Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Comolli'ye, Cocu'nun görevden alındığını söyledi. Maç bitimiyle birlikte soyunma odasına giden Comolli, Hollandalı teknik adama, görevden alındığını tebliğ etti. Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 28, 2018

COCU GİTTİ, TRİBÜNLER DAĞILDI

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, 3-1'lik skorun ardından Ülker Stadı'nı terk etmedi.

Hakemin son düdüğünün ardından tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadı terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

Yaklaşık yarım saat kadar stadı terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural lehine tezahüratlar yaptı.

Phillip Cocu'nun görevden alındığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadı terk etti.

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