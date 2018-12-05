Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de 14. hafta itibari ile 14 puanda kalan ve küme düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Erwin Koeman ile geçici olarak yola devam ediliyordu.

Erwin Koeman yönetiminde de kötü sonuçlar alan sarı lacivertli camiada, taraftarın da gelmesini çok istediği Ersun Yanal ile görüşmelerin olumlu sürdüğü belirtildi. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ile yaşamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ