Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Son dakika! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı

Son dakika! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe formasının hakkını sonuna kadar verdiği vurgulanan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN VEDA SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'ün ayrılığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Bugün birkaç kez son günlerde televizyona çıkıyoruz muhtelif konularla ilgili. Bugünkü konumuz aslında beni gönülden etkileyen bir konu. Gökhan Gönül biliyorsunuz geçen sezon tekrar yuvasına döndü, 1 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Sözleşmemizin sonuna geldik. Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak. O profile sığan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Herhangi bir veda mesajı değil, duygu ve düşüncelerimizi anlatacak, ona şahsım, yönetim kurulum ve tüm camia adına sizlerin önünde teşekkür etmek için böyle bir yöntemi seçtik.

Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe’yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum.

Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum, kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz. Fenerbahçe’ye döndüğü için canıgönülden ben sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Ama ben seçim kampanyamda da, başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim. Bugüne geldik. Ben tekrar teşekkür ediyorum sana, eşine, çoluğuna, çocuğuna… Ve bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum.”

GÖKHAN GÖNÜL: FENERBAHÇELİ GÖKHAN OLARAK BIRAKIYORUM

Gökhan Gönül ise Koç'un sözlerinin ardından ayrılığı ile ilgili şunları söyledi:

“2007’de benim için bir hikâye başladı. Bu hikâyede tabii iyisi de oluyor kötüsü de oluyor ama mutlaka bir sonu oluyor. Başkanın geçen sene tekrar bu çubukluyu giymemde emekleri çok büyük. Ona her zaman teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde de söylemişimdir kendisine özelimizde; ‘Benim size manevi olarak çok büyük borcum var. Bunu inşallah sezon sonu kupayı kaldırarak ödeme fırsatını elde ederim’ diye. Bazen istediğiniz şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor. Şampiyonluğu çok istemiştik, nasip olmadı. Bu sene inşallah Fenerbahçe adına her şey iyi geçer. Ama geçtiğimiz sezonda istediklerimizi elde edemedik. Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum. Lansmanı da izlediğimde ‘miras’ kelimesi aslında benim de çocuklarıma bu formayı miras olarak bırakacak olmak tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onurdu benim için. Onlara en azından bu formayı Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum.

Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da. Benim yaşadığım mutluluklar tarif edilemez mutluluklardı bu camiada. Her zaman söylerim, bu forma için terimi sonuna kadar terlettiğine inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil çoğu zaman oldu gözyaşı da döktük yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için, benim hayatımda bu camianın, Fenerbahçe’nin yeri her zaman başka olacak. Bana tekrar geçen sene bu formayı giymeme vesile olan Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Rosier, Gedson Fernandes, Berkan Kutlu...
FUTBOL Aslan, Gedson'a kavuşuyor!
Galatasaray'dan Türk bayraklı paylaşım
FUTBOL "Gereğini yaptık!"
Rosier'in sırrı Sergen Yalçın: Kendimi onunla buldum
FUTBOL Rosier'in sırrı Sergen Yalçın!
Son dakika! Fatih Terim ve Arda Turan, Yunanistan'da yaşananları anlattı
FUTBOL Fatih Terim ve Arda Turan, yaşananları anlattı
Galatasaray sol bekini buldu: Layvin Kurzawa!
FUTBOL Galatasaray sol bekini buldu!
Kayserispor'da genç futbolcular Doğan, Emre ve Nurettin'in sözleşmeleri uzatıldı
FUTBOL Kayserispor'da genç futbolcular imzayı attı
Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi
FUTBOL Beşiktaş'ın Avrupa kampı iptal edildi
Rıza Çalımbay: Bu sezon lig zor olacak
FUTBOL "Bu sezon lig zor olacak"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattı
FUTBOL Erzurum'dan transfer
Lionel Carole formayı giydi
FUTBOL Lionel Carole formayı giydi