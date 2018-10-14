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Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen antrenörlerden açıklama!

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de görevlerine son verilen teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı, başkan Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduklarını duyurdu

14 Ekim 2018 Pazar, 13:48 | Güncelleme:

Sarı-lacivertli ekipten gönderilen antrenörler ortak yazılı açıklamalarında, "Biz bu hassas süreçte gereken her şeyi yüz yüze anlatmak ve tüm detaylarıyla neler yaşandığını ifade edebilmek için başkanımız Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Yaşanan durumla ilgili bugüne kadar hiçbir değerlendirmede bulunulmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Şunun bilinmesini isteriz ki iddialarla ilgili cevap veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Ancak öncelikle konuyu kamuoyu önüne getirmek yerine, sayın başkanımıza anlatmak istedik. Kendilerinin bize dönüşlerini bekliyoruz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki bugüne kadar yaptığımız her hangi bir açıklama olmamıştır. O yüzden tarafımızdan bir açıklama gelmedikçe, sürece zarar verecek tondaki haberlere ve değerlendirmelere itibar edilmemesini rica ederiz."

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Yorumlar 1
  • Misafir 58 saniye önce
    Ne yüzle görüşme talep ediyorsunuz. Sanki babanızın hayrına görev yapıyordunuz. Verileri silmek ne demek? Onu açıklayın kamuoyuna...
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