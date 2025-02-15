Fenerbahçe robotik takımı kuruldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, yapay zekanın geliştiği dönemde kulüp olarak önemli bir adım attıklarını belirterek, "Robotik ve yapay zeka her alanda hızla gelişiyor. Gençlerimizin bu dönüşümün bir parçası olduğunu sağlamak bizim sorumluluğumuz. Biz de robotik dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. SPARC 5665'le güçlerimizi birleştirerek Fenerbahçe Doğuş SPARC 5665 takımını, 'Fener'in ışığıyla geleceği kodluyoruz' sloganımızla kurduk. Artık sadece sahada değil, laboratuvarda, kod satırlarında da yer alacağız. Fenerbahçe olarak Türkiye'yi dünya arenasında temsil edeceğiz. Takımımız dünyanın en prestijli robotik yarışmalarına katılarak Türkiye'yi gururla temsil edecek. Bu takım sayesinde gençlerimiz kodlama, mühendislik, bilim, sanat ve matematik alanında kendilerini geliştirecek. 4-6 Mart'ta FRC 2025 Reefscape yarışması bundan sonraki hedefimiz" ifadelerini kullandı.