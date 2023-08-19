Fenerbahçe'nin Krunic inadı sürüyor!
Fenerhahçe, orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bir yandan Thomas Partey için girişimler yaparken diğer yandan Milan'da forma giyen Rade Krunic için de temaslarda bulunuyor
Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı lacivertliler, orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor.
TRT Spor'un haberine göre yönetimin listesindeki ilk isim, kariyerini İtalyan ekibi Milan'da sürdüren Rade Krunic.
Geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 maçın 27'sine 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu, yüzde 86 pas isabeti ve yüzde 55 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla dikkat çekti.
İtalyan ekibinin yeni sezon planlamasında önemli bir yeri olan 29 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
İsmail Kartal’ın orta sahaya ısrarla Krunic’i istemesi nedeniyle yönetim, Boşnak isme özel önem veriyor.
Milan’ın ilk görüşmelerdeki olumsuz tavrını kırmaya çalışan Fenerbahçe, Fred ve Szymanski’nin ardından orta alandaki son parçayı tecrübeli futbolcuyla tamamlamayı amaçlıyor.