Son dakika haberine göre Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı! Sarı-lacivertliler, uzun süredir transfer gündeminin birinci maddesi olan Vedat Muriç'i transfer ettiğini resmen açıkladı!

Çaykur Rizespor formasıyla geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Kosovalı golcüyü Galatasaray ve Başakşehir de kadrosuna katmak isterken mutlu sona sarı-lacivertliler ulaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriç konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.



Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.



Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz."

25 yaşındaki golcü geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 34 maçta 17 gol 8 asistlik performans sergilemişti.