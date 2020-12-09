İHA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce aranan T.A isimli şahsın İlkadım ilçesinde saklandığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine savcı talimatı ile adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda T.A. adlı şüpheli TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.