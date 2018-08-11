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SON DAKİKA! Fikret Orman: Seçime gitme kararı alacağım

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, divan kurulunda yaptığı konuşmada "6 buçuk sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım. Aday olmak isteyenler açıklasın. Ben başkanlığa adayım! Yani diyorum ki 'Hodri meydan', herkes ne söyleyeceği varsa söylesin!" dedi

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 11:37:06 | Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün divan kurulunda açıklamalar yaptı.

 

Yönetim kurulunu yenilemek amacıyla seçim kararı alacağını söyleyen Fikret Orman'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Olağanüstü bir süreçte görev aldık. Beşiktaş'ın şartları olağanüstü bir durumdu. Şu anda da ülkenin durumu olağanüstü durumda. Kriz bizim değil, Türkiye'nin krizi.

Beşiktaş'ın tarihinde yapılan yatırımdan daha fazla yatırım yaptık. Sadece stat değil, tesislere ve futbol takımına yatırım yaptık. Yönetime geldiğimizde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçları bizden az, gelirleri yüksekken şu an herkesin borcu bizimkinden yüksek.

150 milyon dolar'ın üstünde sadece tesis yatırımlarına para harcadık. Burası Beşiktaş ve potansiyeli büyük bir camia olduğu için bunları yapabildik. Burada bir başarı varsa bu Beşiktaş'ın, camianın başarısıdır. Bireylerin başarısı, camia içinde olduğu için başarıdır.

Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum dedi. Kişiler kendilerini Beşiktaş'ın üstünde görmeye başlıyor. Beşiktaş'ın üstünde bir şey yoktur. Büyük olan camiadır. Bizler amatör insanlarız, cebimizden para harcayıp emek sarfeden insanlarız. Memur değilim.

Sporcularımız sporculuğunu, yöneticilerin yöneticiliğini, taraftarlarımızın da taraftarlığını yapması lazım. Sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ı yönetmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ı yönetmek, icra işidir. Taraftarlık transfer yapma işi değildir. Takımı destekleme işidir.

Tüzük tadiline ihtiyacımız var. Beşiktaş'ta zor bir sürece giriyoruz. 6 buçuk sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım.

Aday olmak isteyenler açıklasın. Ben başkanlığa adayım! Yani diyorum ki 'Hodri meydan', herkes ne söyleyeceği varsa söylesin!

Geldiğimde 'İki büyük kulüp var' denilirken, o gün de söyledim bugün de söylüyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'tır...

Biz burada şahsımız için değil Beşiktaş için mücadele ediyoruz. Tüzük için genel kurulu topladığımızda olağanüstü genel kurul yapmış oluruz. Kapı arkasında dedikodu yapanlar, buyrun seçim var! 15 gün sonra falan da yapmayacağım, herkes aday olsun. Biz Beşiktaş'ın neferiyiz. Biz ne kara kışlar gördük, hepsini aşarız."

 

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Yorumlar 21
  • Misafir 10 dakika önce
    takımın gidiş hattında sıkıntı yokken seçimde ne demek fikret başkan.eğer tekrar adysan seçime zamanında gitmek daha doğru değilmi.
  • Misafir 26 dakika önce
    devlete trilyon dolar vergi borclan odeme.ulke sikintiya dusunce kriz bizim degil ulkenin ne guzel dunya
  • Misafir 3 dakika önce
    Kriz sadece bizim Sorunumuz değil hepimizin sorunu demek istemiş. Ama tabi siz anlamak istediğiniz gibi anlamissiniz
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