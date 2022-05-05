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Haberler Gündem 3. Sayfa YILLAR SONRA! Son dakika haberi: İzmir'de Filiz ve oğlunun öldüğü yangında korkunç itiraf!
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Son dakika haberler... 8,5 yıl önce Filiz ile oğlunun öldüğü yangın, kundaklama çıktı

İzmir'de 8 buçuk yıl önce Filiz Biçer (32) ile oğlu İsmail Biçer'in (12) evlerindeki yangında hayatlarını kaybettiği olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda evi kundakladığı belirlenen Hakan Gök'ün de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı. Evli olan Gök'ün ifadesinde, Filiz Biçer ile bir dönem yaşadığı birlikteliği eşinin öğrenmesiyle korkup mahalleden gitmesi için evi kundakladığını söylediği öğrenildi

YILLAR SONRA! Son dakika haberi: İzmir'de Filiz ve oğlunun öldüğü yangında korkunç itiraf!
Filiz ve oğlunun öldüğü yangında korkunç itiraf!
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DHA

Korkunç olay, 16 Ekim 2013'te Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde meydana geldi. Filiz Biçer ile oğlu İsmail'in oturduğu evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevleri söndürüp içeri girince anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.

ÖZEL EKİP DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ

Savcının incelemesi ve İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Filiz Biçer ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Anne-oğulun ölümündeki şüphe üzerine soruşturma başlatıldı, sonuç alınamayınca da dosya rafa kaldırıldı.

Olaydan 8,5 yıl sonra dosyayı raftan indiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı özel ekip, yangının çıktığı tarihte mahallede oturan, görgü tanıkları ve şüphelendikleri kişileri yeniden sorguladı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından olayın sıradan bir yangın olmadığı, 'tasarlayarak, kundaklama suretiyle' çıktığı belirlendi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, evi Filiz Biçer'in eviyle aynı caddede olan Hakan Gök'ün kundakladığını tespit etti. Biçer ile bir dönem birliktelik yaşayan Gök'ün, bu ilişkiyi eşinin öğrenmesinin ardından evi ateşe verdiği öğrenildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Hakan Gök (50) ile S.G., M.G., H.G., H.Ç., N.K., M.Y.K., İ.Ç., E.D. (41), A.D. (49) ve A.D. (56) gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan 11 şüphelinin olayla ilgili ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler Hakan Gök, E.D., A.D. ve A.D. adliyeye sevk edildi, diğer 7 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Baş şüpheli Gök, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf edip, Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Bu birlikteliği ailem ve eşim öğrendi. Eşim, çocukları alıp Kars'a gitti. Bunun üzerine Filiz Biçer'in korkup, mahalleden gitmesi için evi ateşe verdim " dedi.

İfadesinde kimseyi öldürme kastı olmadığını, kundaklarken evin boş olduğunu zannettiğini söyleyen Gök ile ona yardım ettikleri belirlenen şüpheliler E.D. ve A.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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