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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı - Para Haberleri

        Fitch Türkiye kararını açıkladı

        Fitch Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 00:13 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:59
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        Fitch Türkiye kararını açıkladı
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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Buna göre kuruluş Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak korudu, "negatif" görünümünü ise 2 yılın ardından "durağan" olarak değiştirdi.

        "B" notu Fitch değerlendirmesinde yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında kalıyor.

        Fitch açıklamasında görünümün durağan olarak revize edilmesinin daha geleneksel ve tutarlı bir politikaya dönüşü yansıttığı belirtildi.

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        Açıklamada, "Kısmen siyasi nedenlerden dolayı, enflasyonu düşürmeye yönelik politika düzenlemelerinin büyüklüğü, kalıcılığı ve başarısı konusunda hâlâ belirsizlik var" değerlendirmesi yer aldı.

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        YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

        Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayından bu yana politika faizini 1650 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı hatırlatılan açıklamada "Bankanın politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e yükselteceğini ve 2024'te de bu seviyede kalacağını tahmin etsek de, para politikasında sıkılaşmanın hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

        ENFLASYON TEMEL RİSK

        Yüksek enflasyonun Türkiye'nin temel riski olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu

        "Yıllık enflasyon, Türk lirasındaki keskin değer kaybının doğrudan yansıması, asgari ücret artışları ve iç talebin devam eden gücü nedeniyle güçlü çekirdek enflasyon baskılarının daha da kötüleşmesiyle Ağustos ayında keskin bir artış göstererek yüzde 58.9'a yükseldi. 2023'te enflasyonun ortalama yüzde 51.9 ile yıl sonunda yüzde 65 olacağını öngörüyoruz."

        Fitch, bunun yanında büyümenin 2023'te yüzde 4.3 olacağını, 2024'te ise yüzde 3'e düşeceği tahmininde bulundu.

        Kuruluş, geçen yıl temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirmişti.

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