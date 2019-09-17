Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika’ya hareket edecek.

Özel bir uçuşla saat 11.30’da Oostende kentine gidecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

Takım, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30’da karşılaşmanın gerçekleşeceği Jan Breydelstadion’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı ise TSİ 19.00’da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Belhanda sakatlığı nedeniyle Belçika'ya götürülmedi. Galatasaray’ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.