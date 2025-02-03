Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u kiralık olarak İtalyan ekibi Roma'ya gönderiyor.

Roma ile yapılan anlaşmada 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da olduğu öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'dan ayrıldı. Nelsson, sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya resmi imzayı atacak.