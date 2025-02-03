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        Haberler Spor Transfer Son dakika transfer haberi: Galatasaray Nelsson'u Roma'ya kiraladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Nelsson'u Roma'ya kiraladı!

        Galatasaray, Victor Nelsson'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İtalyan ekibi Roma ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:49
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        Galatasaray'da ayrılık!
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        Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u kiralık olarak İtalyan ekibi Roma'ya gönderiyor.

        Roma ile yapılan anlaşmada 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da olduğu öğrenildi.

        27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'dan ayrıldı. Nelsson, sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya resmi imzayı atacak.

        GALATASARAY 7 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

        Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

        Galatasaray, Nelsson'u 2021 yılında 7 milyon Euro ödeyerek Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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