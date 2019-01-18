Transfer çalışmalarını sürdüren ve şimdiye kadar Marcao ile Emre Taşdemir'le sözleşme imzalayan Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı da kiraladı! BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Sparta Prag'tan kiralanan 27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçti ve Florya'ya geldi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 202 resmi maçta forma giyen Semih Kaya, 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olmuştu.

EMRE ÇOLAK BOMBASI!

Galatasaray, Semih Kaya'nın ardından bir eski oyuncusunu daha Florya'ya döndürmeyi düşünüyor! BiP Spor'un haberine göre Suudi Arabistan’ın Al Wahda kulübünde 2021’e kadar kontratı bulunan Emre Çolak'ın menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a kiralık olarak teklif etti. Haberde Fatih Terim'in onay vermesi halinde Emre Çolak'ın da yeniden Galatasaray forması giyeceği iddia edildi.