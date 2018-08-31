Uzun süredir santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer geldi. Sarı-kırmızılılar transfer döneminin kapanmasına saatler kala Akhisarspor'un milli oyuncusu Ömer Bayramı transfer ettiğini açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Ömer Bayram için Akhisarspor'a 400 bin Euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurdu.

Milli futbolcu, attığı 3 yıllık imza karşılığında Galatasaray'dan 2018-19 sezonu için 500 bin Euro, 2019-2020 sezonu için 400 bin Euro ve 2020-21 sezonu için 400 bin Euro yıllık ücret alacak.

ÖMER BAYRAM KİMDİR?

27 Temmuz 1991’de Hollanda’nın Breda şehrinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Bayram, futbola da dünyaya geldiği şehrin takımı Breda’da başladı.

Ömer Bayram, daha sonra Baronie Van Breda ve NAC Breda takımlarının altyapısında forma giydi. 2009 yılında profesyonelliğe adım atan Ömer, NAC Breda takımıyla ilk resmi maçına 26 Mart 2010 tarihinde Ado Den Haag mücadelesiyle çıktı.

2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında genelde yedek oyuncu olarak kalsa da, 2011-2012 sezonu ile birlikte düzenli olarak ilk 11'de yer almaya başladı. Ömer Bayram, o sezon Hollanda Eredivisie'de NAC Breda formasıyla 30 maçta 5 gol atmayı başardı.

Ailesi Kayseri'den Hollanda'ya göç eden 27 yaşındaki futbolcu, 2012 yaz transfer döneminde 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer oldu. 4 sezon Kayserispor forması giyen Ömer Bayram, takımıyla toplamda 122 maça çıktı.

2016 yazında Akhisar Belediyespor'a imza atan yetenekli sol bek, Ege ekibiyle geride kalan iki sezonda 67 maçta görev aldı.

Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor'un Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandığı kadroda yer alan Ömer Bayram, çeşitli alt yaş kategorilerinde milli formayı terlettikten sonra A Milli formayı da geçtiğimiz yaz iki kez özel maçlarda giydi. Genç oyuncu, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve İsveç maçlarının da aday kadrosuna davet edildi.

Sol bek ve sol kanat pozisyonlarında forma giyen Ömer Bayram, bundan sonra Galatasaray'da forma giyecek.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Ömer Bayram ve kulübü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







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