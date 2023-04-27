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Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da kadro şekilleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, kritik maçın 11'inde iki mevkide sürpriz değişiklikler yapabileceği öğrenildi.

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  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Süper Lig lideri Galatasaray'da tüm gözler pazar günkü Beşiktaş derbisine çevrildi. 
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Sarı-kırmızılıların kritik maça hangi kadroyla çıkacağı merak edilirken, teknik direktör Okan Buruk'un son haftalardaki ideal 11'e göre 2 değişiklik yapabileceği öğrenildi.
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Sol bekte Sam Adekugbe'den beklediği verimi alamayan Buruk'un, asıl mevkisi sağ bek olan Leo Dubois'ya sol bekte görev vermesi bekleniyor. 
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Sezon başından bu yana Fenerbahçe, Beşiktaş ve iç sahadaki Trabzonspor maçına Fransız oyuncuyla başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Sarı-kırmızılıların bir başka sol beki Kazımcan Karataş'ın ise tecrübe ekslikliği nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor. 
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Galatasaray formasıyla sol bekte 11 maça çıkan Dubois, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Sarı kırmızılılar, Dubois'nın sol bekte forma giydiği 11 mücadelede 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. 
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Dubois'nın derbide forma giymesi halinde, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Galatasaray'ın sahadaki 3. yerli oyuncusu ise Barış Alper Yılmaz olacak.
  • Son dakika Galatasaray haberi - Okan Buruk'tan derbi 11'inde sürpriz karar!

    Genç oyuncu, sağ kanatta Milot Rashica'nın yerine görev yapacak. 

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