2016-17 sezonunda Galatasaray'a transfer olan ve geçen sezon oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Garry Rodrigues'in yeni sezonda giyeceği forma numarası belli oldu. Yeşil Burun Adalı yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

PAOK'tan transfer edilen Garry, sarı-kırmızılılardaki ilk sezonudna 18 maçta forma giymiş ve 2 gol 1 asistle oynamıştı.

Geçen sezon ise performansını oldukça yukarılara taşıyan ve özellikle Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte çıtayı çok yükselten Garry, 33 maçta 9 gol 10 asist üretmiş ve Galatasaray'ın kazandığı 21. şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ