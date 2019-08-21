Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar, temmuz ayında transfer ettiği genç savunmacıyı İspanya La Liga 2 ekiplerinden Almeira'ya 1 yıllığına kiraladı. 20 yaşındaki savunmacının satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

MITROGLOU İÇİN TEMAS

Galatasaray'ın göndermek istediği Kostas Mitroglou'na ise Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin talip olduğu kaydedildi. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve anlaşma zeminin sağlanması halnde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.