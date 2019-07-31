Galatasaray'ın bu yaz Enyimba'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'un geleceği belli oldu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Nijeryalı savunmacı, kiraya verilecek.

İMPARATORUN GÖZÜNE GİRDİ

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da yapılan kampa dahil edilen Ozornwafor, burada Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Hem yeteneği hem de çalışma azmiyle İmparator'un beğenisini kazanan genç futbolcu, yabancı sınırına takıldı.

Şu anda kadrosunda 14 yabancı bulunan ve transferi henüz tamamlamamış olan Galatasaray'ın, hem yabancı kontenjanı açmak hem de genç futbolcunun sürekli olarak oynayarak gelişmesi açısından Ozornwafor'u kiralayacağı öğrenildi.

TEKLİFLER VAR

Nijeryalı savunmacıya hem Süper Lig'den hem de yurt dışından teklifler olduğu belirtilirken Galatasaray'ın Ozornwafor'u, Deniz Türüç transferinde kullanmayı planladığı da kaydedildi.