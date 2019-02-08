Fas medyası Galatasaray’ın yıldızı Belhanda hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. Maghrebalaan sitesinin

haberine göre; Ocak ayı transfer döneminde Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda Suudi Arabistan’ın yolunu tutacağı iddia edildi.

Haberde Galatasaray’ın Belhanda transferi için Al İttihad ile 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı öne sürüldü. Belhanda’nın ise yıllık 5.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.