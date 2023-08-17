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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA Galatasaray transfer haberi: Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılılarda! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!

        Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki futbolcusu Gökdeniz Gürpüz'ü renklerine bağladı. Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada "Galatasaray ile tüm şartlarda anlaşma sağladık" denildi

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 19:20
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        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
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        Galatasaray, Borussia Dortmund'dan genç bir oyuncuyu kadrosuna katıyor.

        Sarı-kırmızılı takım, Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı.

        Türkiye'nin U17 milli takımının kadrosunda forma giyen Gürpüz, Dortmund'da takım arkadaşları ve antrenörlerle vedalaştı.

        "GALATASARAY'LA ANLAŞTIK!"

        Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." dedi.

        Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

        GÖKDENİZ GÜRPÜZ KİMDİR?

        17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor.

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