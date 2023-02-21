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Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

Süper Lig'de ara transfer dönemine hızlı başlayan ve kadrosuna Zaniolo gibi yıldız bir ismi katan Galatasaray, Arsen Zakharyan transferinde de mesafe kat etti. İşte detaylar...

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  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

    Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. 

    Sarı-kırmızılılar Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Roma'dan Zaniolo ve Hatayspor'dan Adekugbe'yi kadrosuna katarken yeni bir transfer için de gaza bastı. 
  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

    Dinamo Moskova'nın yükselen yıldızı Arsen Zakharyan için girişimlere başlayan Galatasaray, Rus ekibinin 15 milyon Euro'luk bonservis inadını kırmak için masadaydı.
  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

    İtalyan basınından Nicolo Schira'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar Zakharyan için 13 milyon euro bonservis bedeli ile anlaşmaya çok yakın.
  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

    Dinamo Moskova'nın anlaşmayı kabul etmesi halinde 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Zakharyan ise Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro kazanacak. 
  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

    U21'DE OYNAYABİLECEK

    Zakharyan, Galatasaray'a transfer olması durumunda TFF'nin 14 yabancıdan biri olarak sayılmayacak ve U21 kontenjanından lisansı çıkarılabilecek.
  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

    2003 doğumlu olan 19 yaşındaki futbolcu, Rusya A Milli Takımı formasını altı kez terlettiği için TFF'nin 21 yaş altı üç yabancı istisnası kriterlerini karşılıyor.
  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

    Bu sezon Dinamo Moskova forması ile 22 maça çıkan Arsen Zakharyan 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
  • Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Arsen Zakharyan transferinde flaş gelişme!

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