Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (02 Ağustos 2018)
02.08.2018 - 11:51 | Güncelleme:
Galatasaray, son dakika transfer haberleri burada... Galatasaray'ın genç yıldız adayı için avrupa devleri takipte... Galatasaray yıldız oyuncuyu İstabul'â getirdi... Cimbom defansa premier lig'den yeni aday... Gomis ve Carole teklifler var... Cimbom'da geçlere bir yatırım daha... Detaylar haberimizde
Galatasaray'da 2000 doğumlu Yunus Akgün, Dünya devlerinin radarına girdi. Seri çalım yetenekleri, temposu ve oyun zekası ile ön plana çıkan Akgün, şimdiden Fatih Terim'in de gözdesi durumunda.
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Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran isimlerin başında gelen deneyimli sportif direktör Monchi, Türk oyuncuları Avrupa pazarına sunmak için önemli bir isim durumunda. Monchi'nin Türk oyuncu listesinde üst sıralarda bulunan Yunus Akgün'ü Roma'ya transfer etmek için oyuncuyu yakından takip ediyor.
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Galatasaray'ın U19-21 takımında forma giyen 18 yaşındaki Yunus Akgün, aylık 1600 lira maaşla oynuyor. Zaman zaman kendine A takımda da yer bulan futbolcu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Fatih Terim'in özellikle bu sene Yunus Akgün'ün üstüne titreyeceği ve A takımda daha fazla şans vereceği oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında büyük önem teşkil ediyor.
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2000 doğumlu genç oyuncu için Romalı Monchi ile beraber Barcelona ve PSV'nin de scout ekipleri Akgün'ü izlemek için devreye girdi. Sezon boyunca oyuncu dünya devlerinin markajında olacak ve performansa göre sezon sonunda bu takımlar birer birer Galatasaray'ın kapısını çalacak.
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Genç oyuncu ile Galatasaray yönetiminin yaptığı görüşmelerde Yunus Akgün: 'Ben Galatasaray'da yetiştim altyapıda hocalarım arkadaşlarımın benim için yeri her zaman çok ayrı, bu yüzden hiç bir yere gitmek istemiyorum.
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Kendimi Galatasaray'da kanıtlamak ve uzun yıllar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum' açıklamalarını yaptı. Fatih Terim'in Yunus Akgün'ün bu olgun tavrından çok memnun kaldığı ve oyuncusuna yeni sezonda kendini göstermesi için bütün fırsatları vereceği öğrenildi. (Akşam)
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GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ MUSTAFI'DE SON DURUM!
Galatasaray’ın Arsenal’den kiralamak istediği Shkodran Mustafi için bekleyiş sürüyor. Galatasaray’ın Arsenal’den kiralamak istediği Shkodran Mustafi için bekleyiş sürüyor.
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İngiliz kulübü, Alman stoperin 25 milyon Euro bonservis bedeliyle satılmasını planladığını, Galatasaray Yönetimi’ne bildirmişti. Ancak şu ana kadar bu transferle ilgili bir gelişme yaşanmadı. Eğer Mustafi’nin bonservisi konusunda aşama kaydedilmezse, Cim Bom’a kiralanma ihtimali oldukça yüksek.
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Geçen sezon düzenli olarak Arsenal’de ilk 11’de forma giyen Mustafi, İngiliz ekibinin yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor. Sarı-Kırmızılılar Arsenal’den haber bekleyecek.(Fanatik)
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GELEN TRANSFER TEKLİFLERİ GOMİS'İ ETKİLEDİ!
Süper Lig'de yeni sezon için hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, adeta yokları oynuyor. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan golcü futbolcu, hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yarattı.
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Gomis, yıllık maaşına zam istemişti. Ancak G.Saray’ın mali durumu nedeniyle bu isteği gerçekleşmemişti. Deneyimli golcüye geldiği iddia edilen 7.5 milyon yıllık ücretle yıldız futbolcunun kafasının karıştığı öğrenildi. Gomis, G.Saray’dan yılda 3 milyon 350 bin Euro kazanıyordu.
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Mustafa Cengiz yönetimi, Gomis için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Bu teklifin gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılar'ın transfer için onay vereceği kaydedildi.Gomis, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan 5 maçta forma giydi. 261 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, buna karşın gol ya da asist yapamadı.
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Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan'ın Al Hilal Riyad kulübünden teklif geldiği iddia edilmişti.Kulübün başkanı Sami Al-Jaber tarafından bizzat iletildiği belirtilen teklif için Galatasaray'dan bu hafta içinde cevap beklendiği bildirilmişti.
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Galatasaray, Gomis'in durumunu netleştirmek için bu hafta Fransız golcünün menajeri Patrick Mendy ile bir araya gelecek.Mendy geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini öne sürmüştü.(Habertürk)
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GERVİNHO İSTANBUL'A GELDİ! ANLAŞMA TAMAM...
Çin ekibi Hebei China Fortune’dan ayrılacak olan Gervinho, Galatasaray’la görüşmek için İstanbul’a geldi.
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Menajeriyle birlikte Sarı-Kırmızlı yöneticilerle masaya oturan ve ardından teknik direktör Fatih Terim’le görüşen Fildişili oyuncu, Cim Bom’a prensipte ‘evet’ dedi. Taraflar arasında küçük pürüzler kaldı. Her hangi bir aksilik olmaması durumunda 31 yaşındaki forvetle sözleşme imzalanacak. (Güneş)
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ANDRE SİLVA'NIN TALİBİ ÇOK!
Uzun süredir Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan ve Milan’ın Juventus’tan Higuain’i kiralama hamlesiyle gözden çıkarılacak olan Andre Silva’ya çok sayıda talip var.
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Uzun süredir Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan ve Milan’ın Juventus’tan Higuain’i kiralama hamlesiyle gözden çıkarılacak olan Andre Silva’ya çok sayıda talip var. Özellikle Premier Lig’den birkaç kulübün, 22 yaşındaki forvet için Milan’a teklif götürdüğü, oyuncunun da bu tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.
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Galatasaray’dan 4 milyon Euro talep eden ve pazarlığa yanaşmayan Portekizli forvetin, tercihini İngiltere’ye gitmek ya da İtalya’da kalmaktan yana kullanmak istemesi, Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfer girişiminde geri adım atmasına yol açıyor.(Fanatik)
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CAROLE GERİ DÖNÜYOR!
Galatasaray’ın Fransız sol beki Lionel Carole hakkında ilginç iddia... Fransız basını, 27 yaşındaki futbolcunun eski takımıTroyes’un, transfer için devreye girdiğini öne sürdü.
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Kulübün, Carole için bonservis bedeli ödemek istemediği, yıllık ücret limitini de bir hayli düşük tutacağı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar da hazırlık kampında kötü bir performans ortaya koyan Carole ile yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. (Fanatik)
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GALATASARAY'DA GARAY OPERASYONU!
Galatasaray, savunmayı güçlendirmek için düğmeye bastı... Transferde nokta atışları yapmayı planlayan Galatasaray Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı listenin en başına aldı. Teknik Direktör
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Fatih Terim'in de onay verdiği Arjantinli stoper için Sarı-Kırmızılılar kiralama teklifinde bulunacak. Transferde nokta atışları yapmayı planlayan Galatasaray Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı listenin en başına aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Arjantinli stoper için Sarı-Kırmızılılar kiralama teklifinde bulunacak.
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Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Garay'ın bu sezon kadroda düşünülmediği bu nedenle gözden çıkarılmasına sıcak bakıldığı öğrenildi. Garay için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı öne sürüldü.
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Teknik Direktör Fatih Terim'in Arjantinli yıldızı oyun stiline uygun bulduğu bu nedenle alınmasını çok istediği ortaya çıktı. Garay için birkaç gün içinde önemli adımlar atılacağı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
Eski oyuncusu Jason Denayer’i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray, ayrıca Maicon’u elden çıkarıp, tecrübeli bir savunmacı almanın planlarını yapıyor.
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PSV, Valencia ve AEK'ya basit goller yiyerek kaybeden Galatasaray, stoper transferine öncelik verme kararı aldı. Sarı kırmızılıları savunmaya bir değil, iki takviye yapmaya zorlayan nedenler ve yaşanan son gelişmeler şöyle:
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Geçirdiği sakatlık sonrası AEK'ya karşı 85 dakika görev alan Serdar Aziz'in bireysel hatasında gol geldi. Yıldız futbolcunun performansı henüz hazır olmadığının göstergesiydi.
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Sağ bekte denenen Ahmet Çalık, teknik heyet tarafından yeterli bulunmadı. 24 yaşındaki futbolcu 4. stoper olarak düşünülüyor.
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Maicon, savunmayı önde kurmak isteyen Fatih Terim'in sistemine uymuyor. Brezilyalı futbolcuya kulüp arayan Cimbom, kiralama bedeli istemiyor ve oyuncunun 2.2 milyon Euro olan ücretinin bir kısmını karşılamaya hazır.
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Premier Lig'de 9 Ağustos'ta transfer dönemi sona erecek ve Denayer'i kiralamak için Manchester City'nin kapısı çalınacak. Maicon'un yerine de tecrübeli ve oyun kurma becerisi yüksek yabancı stoper aranıyor. (Sabah)
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GALATASARAY'DA GELECEĞE YATIRIM: MALİK KARAAHMET
Galatasaray, Almanya 3. Futbol Ligi ekibi Karlsruhe SC'nin 2000 doğumlu oyuncusu Malik Karaahmet'i renklerine bağladı. 18 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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İlk olarak Türkiye U17 Milli Takımı'nda dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncu Alman ekibi Frankfurt altyapısında futbola başladı. Ardından Karlsruhe SC ekibine geçen Malik, Türkiye Milli Takımı ile U15, U16 ve U17 seviyelerinde mücadele etti.
Galatasaray, Malik için Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.
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Genç oyunculara yönelik transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray; Ercan Şirin (2000), Mirza Cihan (2000), Emircan Seçgin (2002), Murat Şenel (2003) ve Ata Öztürk'ün (2003) ardından Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından Karlsruhe SC'nin 18 yaşındaki oyuncusu Malik Karaahmet ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.(Fotomaç)
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NDİAYE ELDEN KAÇIYOR
Galatasaray'ın uzun süredir yeniden kiralamak için peşinde koştuğu Ndiaye, Everton yolunda. İngiliz kaynaklarına göre Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, Senegalli futbolcu için Stoke City ile anlaşmaya vardı. Sky Sports, oyuncunun da anlaşması durumunda bu transferin bir kaç içinde sonuçlanacağını duyurdu.(Sabah)
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