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Genç oyuncu ile Galatasaray yönetiminin yaptığı görüşmelerde Yunus Akgün: 'Ben Galatasaray'da yetiştim altyapıda hocalarım arkadaşlarımın benim için yeri her zaman çok ayrı, bu yüzden hiç bir yere gitmek istemiyorum.