        Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem!

        AFAD: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Giriş: 25.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:37
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

