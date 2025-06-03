İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında cumartesi sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Büyükçekmece, Avcılar ve Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da arasında olduğu 38 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 36 şüpheli bu sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “suç örgütü üyesi” olmakla suçlanarak tutuklandığı soruşturmada, söz konusu örgütün lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş' ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifadesindeki iddiaların sorulduğu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin ifadesine de ulaşıldı.

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“SEÇİM KAMPANYASI İÇİN EŞİMİN ALTINLARINI SATTIM”

Sorgunun başında özgeçmişi sorulan Bahçetepe kendinden bahsederken, seçim kampanyasını yönettiği dönemde eşinin evlenmeden önce aldığı arabayı, babasının arabasını ve birçok partili arkadaşının arabasını kullanarak seçim kampanyasını yönettiğini anlattı. Ayrıca seçim kampanyasında eşinin altınlarını bozarak ve babasından destek olarak aldığı parayı kullandığını söyledi. Bahçetepe, seçim sürecinde şahsi parasını da kampanya için kullandığını anlattı. 31 Mart sürecini anlatan Hakan Bahçetepe seçimi kazandıktan sonra AK Parti’nin itirazıyla tekrardan oyların sayıldığını anlatarak 5 Nisan günü mazbatasını aldığını söyledi.

“ÖNCEKİ BAŞKANIN EŞİNE PERSONEL VE ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ” Bahçetepe, bu süreçte 1-4 Nisan arasında oy sayımı devam ederken hem kendisine hem de çalışma arkadaşlarına belediyede usulsüz iş yapıldığına yönelik birçok ihbar geldiğini ileri sürerek, “Çalışma arkadaşlarımız ile hem belediye personelini ziyaret hem de bu tür ihbarlar ile ilgili bilgi almak için gittiğimizde AK Partili belediye başkan yardımcısı Ali Çağrıcı bana ve çalışma arkadaşlarımızın şahsına hakaret ve küfür etti. Sayımı bilerek tekrardan saydırmalarının sebebi zaman kazanarak belediyede usulsüz iş ve işlem yapmaktı. Hatta öyle ki AK Partili eski Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın eşine belediyeden personel tahsis edilmiş, şoförlüğü yapan kişinin çıkışı yapılmış ve belediyenin şirketinden kendisine tazminat olarak çek verilmiş. Birçok belediye personelinin yeri ve unvanı değişmişti. Belediyeden AK Partili eski belediye başkanı Hasan Tahsin Usta’nın eşine Audi marka araç tahsis edildiğini gördük. Bu süreçte hukuksuzlukları ve aksaklıkları düzeltmeye çalıştık. Bu tespitleri ile belediye başkanlığı sürecine başladım. Söz konusu inceleme ve tespitlerimiz halen devam etmektedir.” dedi.

REKLAM “MAL VARLIĞIM 500 BİN TL PARAM VE TARLAM” Mal varlığı sorulan Hakan Bahçetepe, “Üzerime kayıtlı 2022 yılında gerçekleşen düğünümden sonra Kırklareli Babaeski ilçesinde tarla niteliğinde taşınmazlar aldım. 2021-2022 yılında açtığım ve birikim yaptığım İşbank bankasında bulunan borsa hesabımda yaklaşık 300.000 TL param vardır. Adıma kayıtlı İş Bankası'nda bulunan bireysel emeklilik hesabımda da yaklaşık 200.000 TL kadar param vardır. Bunlar dışında üzerime kayıtlı başkaca bir mal varlığım yoktur.” dedi. “HALAMIN EVİNDE OTURUYORUM” Üzerine kayıtlı olmadığı halde kullanımında olan gayrimenkuller sorulan Hakan Bahçetepe, “Gaziosmanpaşa ilçesinde aile apartmanında halamın evinde 2012 yılından bu yana ikamet etmekteyim” dedi. Bahçetepe’ye Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesinde kullanımına tahsis edildiğini söylediği 06 CMM … plakalı araç soruldu, “Söz konusu aracın kimin adına tescilli olduğunu bilmiyorum ancak kamu hizmetleri gerçekleştirmek üzere kullandığımız araçlardan biri olabilir. Aracın ne şekilde temin edildiğini bilmiyorum, kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum.” dedi. Aykut Erdoğdu: Bunlar Ertan Yıldız'ın iftirası “AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN İFADESİ SORULDU” Sorguda Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesinde söylediği “Kardeşlerimin ve yakınlarımın firmaları Beşiktaş Belediyesi’nde araç kiralanması ile ilgili ihaleler almıştı. Belediye ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Bu araçların hiçbiri ihale evraklarında yer almamaktadır. Bu araçların başta Beşiktaş Belediyesi'nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesi’nin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe' ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Belediye başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir.” iddiaları anlatıldı. Ayrıca emniyet kayıtlarından araç özet bilgileri verildi. Aracın Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşlerinin firmasına kayıtlı olduğu belirtildi. Aracı kullanan kişiler ve 24 Kasım 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tarafından aracın kullanıldığına dair Plaka Tanıma Sistemi görüntüsü kendisine soruldu.

REKLAM Hakan Bahçetepe ise cevaben, “Ben Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın adını hayatımda ilk defa Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapıldığında medyadan duydum. Ben kardeşleri olduğu iddia edilen Ramazan Murat Aktaş ve Tekin Aktaş isimli şahısları ve firmaları olduğu iddia edilen Barka, Bilginay ve İldeniz unvanlı şirketleri de ilk defa burada sorunuz vesilesi ile duydum. Mert Çolak ve Dilan Çolak isimli şahısları da yine aynı şekilde burada sorunuz vesilesiyle duydum, kendilerini tanımam. Erkan Başgürboğa isimli şahsı CHP Gaziosmanpaşa ilçe üyelerinden olması sebebi ile tanırım. Şaban Caner Güler isimli şahsa da CHP Gaziosmanpaşa ilçe üyesi olması sebebiyle tanırım. İbrahim Tuncay isimli şahsı da CHP Gaziosmanpaşa ilçe gençlik kolları üyesi olması sebebiyle tanırım. Bu arkadaşlarımız kamu hizmeti vesilesiyle araba ihtiyacı (Ev ziyareti, maske dağıtımı, hasta ziyareti, erzak dağıtımı vb) olmuştur ve kullanmıştır.” dedi. “BENZİNLİĞİN YETKİLİSİ BİZ DEĞİLİZ, BEDAŞ’TIR” Emniyette Aziz İhsan Aktaş’ın nisan ayında verdiği ifadesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan benzinlik ve AVM işletmesi için elektrik hattı çekmek amacıyla kazı izni konusunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'ndan izin istedikleri ve bu izin karşılığında 300 bin dolar Özer Ayık tarafından Bahçetepe’ye verildiği iddiası hatırlatıldı. “Söz konusu benzinlik ve AVM 'nin bulunduğu alan sizin belediyeniz sınırları içerisinde mi kalmaktadır?” sorusu yöneltildi. Başkan Bahçetepe cevaben, “Tem Otoyolu üzerinde bulunan benzinliğin belediyemizden herhangi bir talebi olmamıştır, belediyemiz sınırları içerisinde yer alan bir benzinlik olsa da zaten yetki alanımızda olan bir konu değildir. Belediyeye başvuruyu yapan BEDAŞ’tır. 01.04.2024 tarihinde AK Parti eski belediye başkanı Hasan Tahsin Usta meclise havalesini yapmıştır.” Dedi.

“KİMSEDEN PARA ALMADIM” Aziz İhsan Aktaş'ın: "Hakan Bahçetepe para talebini ilk olarak Baki Aydöner' e iletmiş, Baki de bu talebi Seza Büyükçulha' ya iletmiştir. Seza Büyükçulha Gürkan Dölekli görüşerek kazı izninin verilebilmesi için Hakan Bahçetepe' nin 300 bin dolar para istediğini belirtmiştir. Bu olayda Güven Asfalt'ın finans müdürü Burak Bayrak Ankara' daki bir dövizciden Kapalıçarşı' daki dövizciye göndererek Özer Ayık'ın teslim almasını sağlamıştır. Bu para Özer Ayık tarafından bizzat Hakan Bahçetepe'ye teslim edilmiştir.” şeklinde verdiği ifadesi okundu. Bahçetepe ise cevaben, “Baki Aydöner isimli şahıstan herhangi bir para talebinde bulunmadım. Özer Ayık isimli şahıstan herhangi bir para talebim de olmadı. Dolayısıyla para teslim almam da söz konusu değildir.” dedi. “İDDİALARLA İLGİSİ YOK, BAKİ AYDÖNER ARKADAŞIM” Aziz İhsan Aktaş'ın “Güven Asfalt'ın finans müdürü Burak Bayrak Ankara' daki bir dövizciden Kapalıçarşı' daki dövizciye göndererek Özer Ayık'ın teslim almasını sağlamıştır." iddiaları anlatıldı. Özer Ayık’ın 8 farklı tarihte Kapalıçarşı’da baz verdiği belirtildi. Konuyla ilgili ifade verilmesi istendi. Hakan Bahçetepe ise, “Burak Bayrak isimli şahsı ve Güven Asfalt isimli firmayı tanımam bu firmaların sahiplerini tanımam, Özer Ayık isimli şahsın HTS kayıtları benim için bir anlam taşımıyor dolayısıyla bilgim yoktur.” dedi. Baki Aydöner’in rüşvete aracılık ettiğini ileri süren Aziz İhsan Aktaş’ın bu iddialarının da sorulduğu Bahçetepe, “Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın ifadesinde belirtmiş olduğu iddialarla hiçbir ilgisi alakası yoktur. Baki Aydöner yaklaşık 9-10 yıldır partiden arkadaşımdır. Birbirimizin düğünlerine ve cenazelerine gideriz. Baki Aydöner ile yapmış olduğum görüşmeler bu sebeple yapmış olduğum görüşmelerdir. Özer Ayık ile de belediyede hayırlı olsun ziyareti dışında dışarıda yüz yüze veya telefonla isnat edilen konu ile ilgili asla bir görüşmem olmamıştır.” dedi.